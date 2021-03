Sérgio Oliveira sobre a eliminatória com a Juventus: "Vamos lutar, como nos carateriza sempre"

Sérgio Oliveira falou à Sport TV logo após o Gil Vicente-FC Porto (0-2), da 22ª jornada da I Liga

Sobre o jogo: "Entramos, desde o início, com a atitude certa, atitude ganhadora, coesos, sábios do que tínhamos de fazer, do que o míster nos pediu. Fomos sempre superiores durante os 90 minutos, acho que podíamos, acho, ter feito mais um ou outro golo, mas estamos felizes pela vitória."

Saídas de Pepe e Corona?: "A mesma coisa que no início: coesos novamente. O 1-0 era curto, a qualquer momento podiam ir lá numa transição e fazer o empate. Acho que não conseguiram sair, uma vez se calhar, acho que tivemos uma atitude muito boa, a atitude que tem de continuar."

Festejos no golo: "Não foi pela beleza em si, foi por ter carimbado o 2-0, estávamos a fazer uma boa partida e pecávamos se numa ou outra transição eles fizessem um golo. A partir daí acho que fechamos o jogo, controlámos ainda mais e fiquei feliz por isso, por termos fechado o jogo e continuado com a atitude certa, coesos, a controlar a profundidade do adversário, o espaço exterior. Acho que fomos uma equipa de verdade."

O jogo com Juventus: "Vamos lutar pela eliminatória, como nos carateriza sempre."