Sérgio Oliveira segue esta quarta-feira para Roma

Médio não está entre os convocados para o jogo do FC Porto em Vizela, esta quarta-feira

Sérgio Oliveira segue, ao que tudo indica esta quarta-feira de manhã, para Roma - está fora da lista de convocados do FC Porto para o jogo de Vizela -, a fim de concretizar a mudança para o clube italiano, cuja equipa é treinada por José Mourinho.

O médio viajará num avião privado, estacionado no aeroporto do Porto desde esta terça-feira, para a capital de Itália, onde realizará os habituais exames médicos antes de oficializar a ligação com a Roma. Confirma-se assim a notícia adiantada, esta manhã, por O JOGO.

Oliveira será cedido até final da época, com uma cláusula de compra e a SAD portista vai encaixar no imediato entre 1 a 1,5 milhões de euros de taxa de empréstimo, valor esse que será depois deduzido aos 15 milhões de euros previstos na tal opção de compra. A este valor poderão juntar-se extras mediante objetivos a cumprir pelo médio.

A Sérgio Oliveira, a Roma oferecerá um contrato de quatro temporadas - depois do final do empréstimo - e um salário a rondar os 2,5 milhões de euros limpos por ano.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 21H02