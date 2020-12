Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Reação do médio do FC Porto nas redes sociais.

Sérgio Oliveira voltou a estar em foco no FC Porto, agora na Supertaça, abrindo a vitória por 2-0 frente ao Benfica com um golo de grande penalidade. O médio internacional português, além das declarações proferidas após o encontro, deixou uma reação nas redes sociais, recordando o que tinha afirmado após o encontro com o Nacional.

"Ganhar, ganhar e ganhar", escreveu o jogador de 28 anos no Instagram, lembrando a frase forte proferida após o triunfo frente ao conjunto insular.

As reações foram muitas, com destaque para Deco, antigo médio dos dragões, que reagiu com aplausos.