Sérgio Oliveira reage: "Que alegria poder voltar a fazer o que mais gosto"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio de regresso às opções no FC Porto após acusar positivo à covid-19.

Sérgio Oliveira já integrou os treinos do FC Porto, depois de cumprir dez dias de isolamento por ter testado positivo à covid-19. O médio internacional português deixou uma pequena reação a este regresso nas redes sociais.

"Que alegria poder voltar a fazer o que mais gosto", surge escrito numa "história" do Instagram, a acompanhar uma imagem em que surge num exercício com bola no Olival.

Peça fundamental no esquema de Conceição, Sérgio Oliveira leva 12 golos em 24 jogos esta temporada. Falhou a meia-final da Taça da Liga com o Sporting e o encontro do campeonato em Faro, devido ao isolamento.

Curiosamente, Sérgio Oliveira pode regressar ao palco onde marcou ao serviço do FC Porto, também para a Taça de Portugal. O encontro com o Gil Vicente, dos quartos de final da prova rainha, tem início marcado para as 20h45 de sexta-feira.