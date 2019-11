Sérgio Oliveira e a lesão na equipa B: para já, apenas um par de certezas

Médio está fora do jogo com o Aves. Lesão não está relacionada com a anterior.

Sérgio Oliveira foi reavaliado pelo departamento médico do FC Porto, depois de ter saído aos 24" do encontro da equipa B com o Académico de Viseu por causa de uma "picada" que sentiu. De acordo com a informação divulgada no site dos dragões, o médio sofreu uma lesão muscular, na coxa esquerda, e limitou-se a fazer tratamento.

Apesar de não ser revelada a extensão do problema - que pode ir de uma simples mialgia a uma rotura - é certo que Sérgio Oliveira será baixa para a receção ao Aves no domingo à noite (20 horas). Esta lesão, refira-se, não está relacionada com a anterior - entorse no tornozelo direito - que o afastou dos relvados durante mais de dois meses.

Romário Baró também se limitou a tratamento na sequência da rotura muscular na coxa direita sofrida num treino e tem pela frente uma paragem de algumas semanas. O regresso nunca acontecerá antes do interregno nas competições internas.

De resto, do jogo com o Marítimo não resultou, aparentemente, qualquer baixa. O plantel portista volta a treinar hoje de manhã ,(10h30), no Olival, numa sessão à porta fechada, como vem sendo habitual.