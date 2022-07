Sérgio Oliveira no adeus ao FC Porto: "Deixei o meu coração e a minha alma em todos os minutos"

Médio português vai reforçar o Galatasaray e deixou uma mensagem de despedida ao FC Porto e aos adeptos portistas.

A ligação de Sérgio Oliveira ao FC Porto chegou ao fim. O médio deixa o emblema onde se formou e onde fez cinco anos ao serviço da equipa principal. Através das redes sociais, o antigo capitão deixou uma mensagem de despedida, fazendo agradecimentos a várias pessoas.

O internacional português despede-se com a certeza de que deixou o coração e a alma "em todos os minutos" em que pisou o relvado.

O jogador de 30 anos, lembre-se, vai reforçar o Galatasaray, da Turquia.

Leia a mensagem na íntegra:

"O FC Porto foi o clube onde tudo começou. Onde eu cresci enquanto indivíduo e jogador, onde deixei o meu coração e a minha alma em todos os minutos que pisei o relvado.

Tive o privilégio e o prazer de partilhar o meu tempo neste clube com o melhor presidente e staff do Mundo, de trabalhar com excelentes managers, jogar com incríveis e talentosos colegas de equipa e partilhar momentos incríveis com os melhores fãs do Mundo.

A todos vocês, a toda a família FC Porto, onde quer que estejam, obrigado por todos estes anos fantásticos sempre juntos. Vou levá-los para sempre no meu coração e nunca os esquecerei.

Este clube é uma instituição única, que para sempre respeitarei e que estará sempre comigo onde quer que esteja.

Obrigado! SOMOS PORTO"