Sérgio Oliveira não ficou indiferente ao grande momento vivido por Taremi

Médio da Roma reagiu ao golo que o avançado marcou e que ditou o apuramento do Irão para o Mundial.

Um golo do avançado Mehdi Taremi, jogador do FC Porto, valeu ao Irão um triunfo caseiro por 1-0 sobre o Iraque, em Teerão, e o apuramento para a fase final do Mundial de futebol de 2022. Taremi selou, aos 48 minutos, o sexto triunfo em sete jogos dos iranianos no Grupo A da terceira fase de qualificação asiática e a sexta presença do país no Mundial, depois de 1978, 1998, 2006, 2014 e 2018, sempre com eliminações na fase de grupos.

As felicitações dirigidas ao avançado do FC Porto foram muitas e nem Sérgio Oliveira ficou indiferente. O médio, agora ao serviço da Roma e já com dois golos marcados, deixou umas palavras nas redes sociais. "Estou muito feliz por ti, meu amigo", pode ler-se.

O Irão, 14.º país com lugar garantido na prova, junta-se às seleções sul-americanas de Argentina e Brasil, ao anfitrião Catar e às europeias Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça.