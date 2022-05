Sérgio Oliveira não esquece o FC Porto: "É o meu clube, merece ganhar"

Sérgio Oliveira, momentos depois de conquistar a Conference League, não esqueceu o FC Porto

Entrevistado pela Sport TV no final do Roma-Feyenoord, que terminou com a equipa romana a conquistar a Conference League, Sérgio Oliveira não esqueceu o FC Porto, clube onde começou a temporada e que, por isso, ajudou a conquistar o título de campeão de Portugal.

"Antes de mais quero dar os parabéns ao FC Porto. Porque merece, porque é um clube exemplar. É o meu clube. Nasci e cresci no FC Porto, merece ganhar porque trabalha muito diariamente. Parabéns ao FC Porto", disse o médio.