Sérgio Oliveira: "Mais tempo de jogo? Temos de respeitar quando estamos fora"

Declarações do médio do FC Porto em reação ao triunfo (1-2) frente ao Gil Vicente, em jogo da sétima jornada da Liga Bwin, no qual apontou o segundo golo portista

Momento do golo: "Treinamos bastante, correu bem e deu a vitória à equipa. Fico muito feliz por ajudar este clube, somar mais três pontos e estar na luta pelo campeonato. O jogo foi difícil, mas o mais importante é a vitória."

Abalo com o empate: "Tivemos a oportunidade de fazer o 2-0, é normal o penálti abalar um pouco a equipa. Tentamos durante os 90', melhor na segunda parte do que na primeira. Há que salientar a boa equipa do Gil Vicente, um campo difícil de jogar. Tentamos marcar de várias formas e surgiu numa bola parada."

Estádio talismã por ter marcado na estreia pelo FC Porto e na época passada: "[risos] Sempre que venho cá, tenho a sorte de fazer golo e hoje aconteceu novamente."

Mais tempo de jogo: "Não vou entrar por aí. Tenho trabalhado todos os dias no máximo. Quem tem jogado, tem-no feito muito bem e temos de respeitar quando estamos fora e quando estamos dentro."