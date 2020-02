Sérgio Oliveira abriu a vitória do FC Porto no clássico

Fez o golo decisivo com o Gil Vicente e foi o melhor em campo com o Benfica. Está em grande.

Sérgio Oliveira tem aproveitado as oportunidades e no sábado terá assinado a sua melhor exibição com a camisola do FC Porto. Muitas vezes criticado pela plateia do Dragão, o médio saiu do jogo como o herói, tendo feito a estreia a marcar em clássicos. Ao Benfica, porém, já tinha marcado uma vez, quando estava no Paços de Ferreira.

No sábado abriu o marcador, esteve na origem do lance do terceiro golo, mas os seus números não se resumem a essas ações: foi o jogador mais rematador do clássico (quatro), fez três passes para finalização, falhou apenas um drible em três tentativas e conseguiu quatro recuperações de bola e três desarmes, num total de 57 ações com a bola.

Sérgio Oliveira começou a época a titular, depois até foi jogar pelos bês, mas nunca perdeu a confiança do treinador. Desde finais de dezembro tem ganho estatuto na equipa e convencido os adeptos. Já tinha sido dele o golo decisivo para o triunfo caseiro diante do Gil Vicente, no encontro que marcou a viragem depois da derrota na final da Taça da Liga. Curiosamente, o grande momento surge com Danilo lesionado, como já tinha sucedido em 2017/18, na reta final do título conquistado.