Sérgio Oliveira lembra o que lhe disse Pinto da Costa sempre que foi emprestado

Médio do FC Porto agradeceu ao presidente depois de conhecidos os vencedores dos Dragões de Ouro e explicou o motivo em entrevista a O JOGO.

Quando foram conhecidos os nomes dos galardoados com os Dragões de Ouro, no mês passado, Sérgio Oliveira usou as redes sociais para agradecer a Pinto da Costa e agora explicou por que o fez. "Primeiro porque tenho carinho especial pelo presidente. Desde que estou no clube foi uma das pessoas que sempre acreditaram em mim. Sempre que fui emprestado fez questão de dizer que regressaria ao FC Porto, tenho de lhe agradecer por isso", referiu, consciente de que "sem trabalho os prémios não chegam", pelo que o líder dos dragões "podia ter escolhido outro jogador".

"Escolheu-me a mim e eu sou agradecido por isso, não só ao presidente a quem tenho uma palavra especial, mas também aos meus companheiros de equipa, ao meu treinador e restante equipa técnica e, no fundo, a todo o clube porque me ajuda a superar-me todos os dias", acrescentou o número 27 portista.

Não perca a restante entrevista a Sérgio Oliveira: