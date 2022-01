Sérgio Oliveira já partiu para Roma e o negócio pode chegar aos 20 milhões

Irá realizar exames médicos e assinar contrato com a Roma, de Mourinho.

Está tudo tratado: Sérgio Oliveira viajou na manhã desta quarta-feira para Roma, num voo privado, para fazer exames médicos e assinar contrato com a formação de José Mourinho, que conta ter o médio já em campo contra o Cagliari, no domingo.

Os detalhes pendentes foram resolvidos ao final da tarde de ontem, o que adiou a viagem. Sérgio, naturalmente, já não foi convocado para o jogo em Vizela, embora ainda tenha passado pelo Olival para se despedir dos companheiros e equipa técnica.

O acordo entre as partes prevê o empréstimo até final da época, pelo qual os romanos pagarão um milhão de euros com variáveis que podem chegar ao 1,5 M€. Depois, se for acionada a opção de compra, a SAD portista receberá 13 M€, um valor que, de acordo com o que O JOGO apurou, poderá chegar aos 20 M€, mediante a concretização de objetivos tanto do jogador como da própria Roma.

A Sérgio Oliveira, de 29 anos, será oferecido um contrato de quatro temporadas com um salário limpo anual de 2,5 milhões de euros. Esta será a quarta aventura no estrangeiro para Oliveira, depois de passagens pelo Mechelen, Nantes e PAOK.