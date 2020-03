Sérgio Oliveira deixa conselho entre meditação e treinos... sem esquecer a loiça

Médio gravou um vídeo a contar como passa os dias de isolamento. Sente falta do ambiente de um estádio cheio e conta voltar em grande para ajudar à conquista de dois títulos

Sérgio Oliveira tem passado os dias em casa, mas com muito para fazer. É o próprio que conta tudo num vídeo publicado nas redes sociais do FC Porto. " Aquilo que me proponho fazer é treinar, cumprir a risca o plano que o FC Porto nos deu. Quero chegar na melhor forma possível para quando tudo voltar à normalidade, quero vencer os dois títulos em que estamos inseridos. Nesta fase da quarentena vivo com a minha esposa, propomo-nos a cozinhar, a lavar a loiça, as tratar das tarefas diárias, a ver séries, a meditar e a ligar por vídeo a todos os familiares e amigos. Tentamos passar o tempo da melhor forma. Do que mais tenho saudades é de poder sentir um estádio, um jogo, aquela sensação única em que o um jogador de futebol é um privilegiado de poder sentir", explicou.

O médio do FC Porto deixou ainda uma mensagem ao povo português a propósito da quarentena. "Vivemos tempos difíceis tanto a nível nacional como internacional, a nós como figuras públicas cabe-nos a responsabilidade, diria até a obrigação, de sermos cidadãos exemplares, à população em geral cabe a responsabilidade de seguir as indicações da Direção Geral de Saúde e do nosso Governo. Este é o jogo mais importante das nossas vidas e só juntos, como uma equipa unida e com espírito de entreajuda, conseguiremos vencer este grande desafio", concluiu.

