Sérgio Oliveira: "Conseguimos derrotar uma super-Juventus, com o melhor do Mundo"

Na véspera da segunda mão dos quartos de final da Champions, frente ao Chelsea, o médio do FC Porto lembra a noite épica de Turim.

O FC Porto tem pela frente uma tarefa hercúlea para permanecer na Liga dos Campeões. Esta terça-feira, os dragões defrontam o Chelsea na segunda mão dos quartos de final, depois de terem perdido por 2-0 no primeiro encontro e, em entrevista ao site da UEFA, Sérgio Oliveira recordou a épica noite de Turim, em que o FC Porto perdeu por 3-2, mas conseguiu eliminar a Juventus nos "oitavos".

"Quando se está no relvado e algo como isso acontece, acho que não damos inteiramente conta do que significa para nós e para os adeptos. É óbvio que ficámos eufóricos pela passagem aos quartos de final, ainda mais quando conseguimos derrotar uma super-Juventus, uma equipa muito forte que tem o melhor jogador do Mundo. Jogámos com menos um jogador durante uma hora e mesmo assim conseguimos ser bem-sucedidos. Podemos dizer que foi um jogo à imagem daquilo que é o FC Porto. Jogámos com raça e com a luta que nos caracteriza. Creio que foi um momento épico e, tendo em conta tudo aquilo que vivemos com esta pandemia, representou uma mensagem de que tudo é possível. É preciso acreditar, trabalhar e ter fé", vincou o internacional português, de 28 anos.

Nesse encontro frente à Juve, Sérgio Oliveira marcou os dois golos portistas.