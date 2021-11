Sérgio Oliveira: "Chegar à ultima jornada, num grupo destes, e com tudo em aberto é um orgulho"

O jogador do FC Porto falou no final da partida em Anfiel, na qual os dragões perderam por 2-0 com o Liverpool

Análise: "Fazer análise agora é fácil. Perdemos 2-0. É um contrassenso o que digo, mas fizemos uma partida muito competente. Até ao golo do Thiago, um grande golo, defendemos e estivemos bem. Desbloqueou o jogo do Liverpool. Se estivesse 2 ou 3 para nós não estava mal. Não concretizamos, saímos penalizados. Falhámos na concretização. Entrar no máximo no último jogo. Chegar à ultima jornada num grupo destes e com tudo em aberto só nos tem que dar orgulho. E agora temos que jogar para ganhar."

Sentimento: "O sentimento é de tristeza, porque neste clube quando perdemos é sempre tristeza, seja jogo competente ou menos competente. Aqui, perdendo, a cara é triste e pensar no que fizemos menos bem e amanhã trabalhar sobre isso. Temos que tornar essas ocasiões em golo."