"Sérgio Oliveira apresentou-se muito bem, mas não pode resolver os problemas da Roma"

ENTREVISTA, PARTE II - Marchegiani elogia o médio cedido pelo FC Porto, mas julga que não resolverá os problemas de "Mou".

Numa avaliação aos portugueses da Série A, o comentador refere que Mourinho subestimou algumas situações na Roma e realça a qualidade de Rui Patrício.

Como vê o momento dos portugueses da Roma?

-A Roma é uma equipa que tem alguns bons jogadores, mas sofre com várias lacunas no plantel. A Roma ainda não é uma equipa capaz de competir pelas primeiras posições e Mourinho, a meu ver, subestimou algumas situações, talvez porque pensou que o seu carisma e a sua presença fossem suficientes para fazer com que a equipa encontrasse o melhor caminho. Na realidade, não é assim. Sérgio Oliveira apresentou-se muito bem, mas não é o jogador que pode resolver os problemas da Roma. É um jogador de qualidade, sabe jogar futebol, tem uma boa pontaria, mas a Roma também precisa de um pivot no meio-campo para dar uma volta ao jogo da equipa. Ele não é esse tipo de jogador. Rui Patrício está a sair-se bem, é um guarda-redes de renome internacional.