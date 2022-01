Sérgio Oliveira apresenta-se: "Venho do FC Porto, onde perder é proibido"

Sérgio Oliveira foi oficializado esta quarta-feira como reforço da Roma

Primeiro dia na Roma: "É fantástico estar aqui, neste grande clube. Fui acolhido da melhor forma possível e desde já agradeço a todos por isso. O sentimento é espetacular e espero contribuir.

A razão da escolha: "A Roma sempre demonstrou muito interesse em ter-me aqui, tanto através do treinador como através de Tiago Pinto. Acredito que posso ajudar, tal como os meus companheiros de equipa podem ajudar-me a crescer. É por isso que penso que é o clube certo para mim."

As palavras de Tiago Pinto: "Disse-me que, sendo um jogador habituado a ganhar, eu deveria trazer e transmitir a minha mentalidade vencedora a esta equipa. Venho de um clube, o FC Porto, onde a perder é proibido, é visto de uma forma muito negativa. O objetivo é crescer em mentalidade e ambição. O treinador e Tiago Pinto querem que eu traga isto à equipa, juntamente com as minhas qualidades técnicas e táticas".

Trabalhar com José Mourinho: "Já falei com o treinador, claro que qualquer jogador de futebol gostaria de ser treinado por ele. Isso teve obviamente influência na minha escolha".