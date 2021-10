Sérgio Oliveira admite melhor exibição da época e elogia Díaz: "É um craque"

Declarações do médio portista, no final do encontro com o AC Milan (1-0)

Amarelo cedo: "Os dois jogadores do corredor central amarelados não é bom. O treinador disse-nos para ter peso e medida. Cabe-nos gerir a situação."

Díaz: "Sabemos da qualidade do Luis Díaz. Além de uma excelente pessoa, é um craque. Só lhe posso desejar o melhor. O que interessa é o FC Porto ganhar."

Melhor exibição: "Acho que foi a melhor exibição. Quando a equipa está sólida, ajuda o individual. O começar no banco não me tira a mentalidade de ajudar a equipa. Seja com cinco, dois, 45 ou 90. Estou aqui para o que der e vier. Quero é que o FC Porto ganhe."

Tranquilidade: "O 1-0 trouxe-nos alguma tranquilidade. Fazer tantos remates à baliza e não conseguir fazer golos deu-nos alguma ansiedade. Mas mantivemos a tranquilidade. O golo apareceu e foi justo."

Mercado: "Já se passaram dois ou três meses. Gosto de prosseguir e olhar para a frente."

Dívida retribuída: "Não está retribuído. O importante neste clube é passar à próxima fase. Perder por cinco é sempre pesado. Naquele dia, foi uma derrota justa. Foi um dia não. Já revimos, já corrigimos. Conseguimos a vitória, com uma outra atitude."