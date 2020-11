Sérgio elogia Felipe Anderson e qualidade das divisões secundárias: "Não me esqueço..."

Sérgio Conceição diz-se satisfeito com o trabalho mostrado pelo reforço brasileiro nos treinos e destaca a qualidade que se vê nos relvados do Campeonato de Portugal. "Não me esqueço do que aconteceu comigo", atira.

Sobre Felipe Anderson: "Eu não gosto muito de individualizar, vocês já me conhecem, mas o Felipe Anderson tem trabalhado bem, muito bem. No treino, absolutamente nada a dizer, estas duas semanas foram importantes para esses jogadores, agora depende dele, da capacidade que tem de meter no treino aquilo que eu quero, para que depois isso possa ser visível no jogo. Conto com ele, claro que sim".

Qualidade no Campeonato de Portugal e divisões inferiores: "Essa pergunta é muito interessante. Sigo o Campeonato de Portugal, assim como os distritais, sou um admirador confesso, quando estou na zona de Coimbra tento ver tudo o que posso e até vou ao estádio, para beber a minha minizinha no café. [risos]. Até porque tenho um filho a jogar no Estrela da Amadora, sigo o Campeonato de Portugal. Há qualidade, muita, e muitas vezes essa falta de oportunidade que os jogadores têm vê-se nestes jogos [da Taça], em que aproveitam para mostrar qualidade e talento. Acredito que há jogadores das divisões secundárias que podem dar o salto. Nunca mais me esqueço do que aconteceu comigo. Primeiro estive num Penafiel quase a descer de divisão, no ano seguinte estive no Leça, onde fomos campeões [da II Liga], depois estava no Felgueiras e depois no FC Porto. A seguir fui para Itália, naquela que era provavelmente a equipa mais cara do Mundo [Lázio] na altura. Não tenho nada contra jogadores vindos de fora, até porque eu fui emigrante durante muitos anos. Gosto que venham jogadores de fora para o nosso país, mas não gosto que se sobreponham a jovens portugueses que têm talento e qualidade. Vocês veem as seleções jovens a jogar e a qualidade e talento desses jovens é incrível".