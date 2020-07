Sérgio elogia a paciência de Mbemba e fala sobre Nakajima

O treinador do FC Porto destacou a "paciência" do central e não se alongou sobre o japonês, que voltou a trabalhar no Olival

Na antevisão ao encontro com o Belenenses, Sérgio Conceição elogiou Mbemba e, quando questionado sobre Nakajima, falou sobre os jogadores do adversário deste domingo.

Evolução de Mbemba: "Não gosto muito de individualizar, mas já o conhecia dos tempos da Bélgica. É muito consistentes em todas as posições, acho que não foi por acaso que o meti a central do lado direito e o Pepe do lado esquerdo, foi por características que ele tem. É uma pessoa tranquila, não podemos dissociar o profissional do jogador, eu sei que alguns se transformam no campo, mas está lá a sua essência. Soube esperar com paciência, teve a oportunidade dele e agarrou-a. É um jogador importante para a equipa."

Nakajima voltou ao Olival. "Não quero que interpretem mal. Não tenho o costume de falar de jogadores que não estão disponíveis e é esse o caso. O Nakajima não é opção para o jogo de amanhã, já falámos variadíssimas vezes dele. Já sei que vão pegar em alguma coisa que eu vou dizer para sair em título. Preocupo-me mais com o Licá, o Marco Matias, com a linha de três do Belenenses, com o Cafú, o Tiago Esgaio, o Nilton Varela...isso é que é importante."