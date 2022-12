"Sérgio é um dos três melhores treinadores do mundo. E se o primeiro e o segundo não se "puserem a pau"..."

Joaquim Teixeira foi um dos primeiros treinadores de Conceição, no Leça, onde se iniciou uma ligação especial. Evolução, crê, coloca Sérgio na elite. O homem que conduziu os leceiros à I Liga, em 1994/95, não escapa à emoção quando recorda o técnico do FC Porto. Aquele "feitio" está lá, mas a "obstinação" pela vitória também. E dá resultado.

O dia era emotivo, pelas piores razões, mas o tema seria sempre comovente para Joaquim Teixeira. Um dos primeiros treinadores da carreira de Sérgio Conceição recordou os tempos no Leça com um sorriso tão fácil como a lágrima, num dia que ficou marcado pelo desaparecimento de Fernando Gomes. O técnico venceu a II Liga pelos leceiros em 1994/95 numa equipa que tinha o jovem Conceição, emprestado pelo FC Porto. Joaquim conhece-o bem, à boleia de uma amizade que perdura e que ainda haveria de passar pelos azuis e brancos.

"Sérgio Conceição... arrepio-me. É um ser humano fabuloso. Perdeu os pais muito cedo e foi como um filho para mim", contou Joaquim Teixeira a O JOGO, no âmbito da homenagem àquela equipa do Leça onde Conceição conquistou o primeiro título da carreira, aos 20 anos. "Foram todos escolhidos à pinça, a equipa foi feita com os jogadores que eu quis trazer. O Sérgio Conceição deu-nos muitas vitórias", recordou o treinador de 73 anos, que como adjunto de António Oliveira voltaria a cruzar-se com Sérgio no FC Porto, em 1996/97.