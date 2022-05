Sérgio Conceição: "Vou no autocarro a beber uma cervejinha e está bom"

Declarações de Sérgio Conceição, ao Porto Canal, após o FC Porto-Estoril (2-0), partida da 34ª jornada da Liga Bwin

Análise do jogo e balanço: "Para mim foi um jogo normal, queríamos ganhar. Não estivemos tão bem em algumas situações, que se aceitam, sem bola e com bola também. É normal. Muitos destes jogadores estavam há 2 ou 3 anos na formação e hoje estão a ver este título mais do que merecido, com um trajeto fantástico. É momento de usufruir, desfrutar, cada um à sua maneira, juntamente com esta linda família portista. Há dois anos não tivemos a felicidade de poder desfrutar deste condimento, que é a festa de todos os portistas. Eu não fiz mais do que a minha obrigação, os jogadores ganharam merecidamente e, para toda a gente que nos acompanha diariamente no Olival, uma palavra de apreço pela dedicação, pela vontade de conquistar e por lidarem com a minha exigência diariamente, que não é fácil. Quer quando ganhamos, quer quando acontece um resultado menos bom. Parabéns a todos."

Mais quatro campeões: "Tiveram o que mereceram. Seria injusto para mim, depois de um ano em que toda a gente trabalhou da mesma forma, ter um jogador que estivesse connosco e não tivesse a oportunidade de ser campeão. Acho que era injusto. Se tivéssemos algum jogador que não trabalhasse dentro dos parâmetros que se exigem, aí não havia rebuçados e presentes para ninguém. Mesmo aos meus filhos, em casa, e isto não tem nada a ver com futebol, mas é difícil dar presentes, já têm tanta coisa... Isto é pelo mérito e não para ser simpático e ficar bem na fotografia. Foram campeões porque mereceram, foi um ano muito dedicado e mais difícil para estes quatro. O Fernando Andrade pela lesão grave que teve e os outros [Cláudio Ramos, Meixedo e Rúben Semedo] por serem sempre tão dedicados e não terem a oportunidade de ter mais minutos na Liga. Houve o momento certo, hoje, e são merecidamente campeões."

Festa nos Aliados: "Não sou muito de festas. Vou no autocarro em baixo, a beber uma cervejinha e está bom. Uma, duas ou três. Depois de amanhã, pensar naquilo que é a Taça de Portugal."