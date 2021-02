Na antecâmara do jogo com o Belenenses, treinador do FC Porto voltou a visar a grande concentração de jogos e anuncia alterações para o Jamor.

Calendarização: "Tem a ver com as competições que podiam ter datas diferentes, mas isso é uma conversa que as pessoas têm de ter no início da época, para a calendarização ser mais adequada aquilo que é o espetáculo do futebol. Senão depois queremos os melhores jogadores em campo e depois não é possível."

Mudanças contra o Belenenses: "No Jamor, obrigatoriamente vou ter que mudar. Já é uma novidade. Há jogadores com uma carga em cima grande. Entre um jogador com fadiga e um jogador que as pessoas pensem que tenha menos qualidade, talvez seja preferível o jogador fresco. Não podemos deixar de olhar para aquilo que vamos ter nas próximas semanas."