Sérgio Conceição volta a um lance do Lyon-FC Porto: "Era sopa com os ingredientes certos"

Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do Boavista-FC Porto, partida da 27ª jornada da Liga Bwin

O onze em Lyon: "Temos de ver qual é a melhor equipa... A melhor foi a do jogo do Dragão? Eu sou criticado por ter cão e não ter. Fui criticado no Dragão por meter os jogadores com mais minutos"

Críticas e Vitinha: "Os adeptos têm toda a legitimidade para ter a opinião e, hoje em dia, é fácil. Temos muitos canais que se podem explorar, mostrar a opinião de forma severa e até mal-educada. Mas estou a borrifar-me para as redes sociais. Interessa-me a crítica dos verdadeiros adeptos do FC Porto e não de pseudo-adeptos. Alguns passam-se por isso, mas o que eles querem e ganhar. Depois, claro, a crítica faz mais ruído quando não se tem sucesso. Se o Vitinha faz aquele golo, a minha gestão tinha sido de mestre. De mestre da culinária. Era uma sopa com os ingredientes certos. Todos os jogadores que entraram em Lyon tinham a capacidade de jogar naquele jogo".