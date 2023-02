Sérgio Conceição volta a desfazer-se em elogios a Pepe: "Não podemos dissociar..."

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Gil Vicente, marcado para este domingo (20h30) e referente à 22ª jornada da Liga Bwin.

Pepe chega à ternura dos 40, como é que se explica esta forma com esta idade? "Eu já cheguei há oito anos e está tudo bem [risos]. Nunca é demais referir que é um atleta absolutamente excecional. Associado a esse atleta excecional, não podemos dissociar o que é como homem, pessoa, chefe de família. É partir desses valores e dessa base que ele depois é todo o resto. É uma pessoa fantástica. Tive o prazer de conhecer enquanto jogador, mas vai ficar para a vida como amigo. Revejo-me em muitas das coisas que o Pepe é como pessoa, que engloba o profissional, o chefe de família, o filho, o pai, por aí fora. Fico extremamente feliz por ele completar 40 anos com esta vitalidade, saúde, forma de estar e ambição. Se há jogador que encarna os tais pilares que nós temos aqui no FC Porto e que são inegociáveis, é ele: o rigor que pedimos, a competência que ele tem, jogou ao mais alto nível durante "éne" anos contra os melhores avançados, treinadores e jogadores do mundo, sempre a um nível excecional, a ambição que ele continua a ter diariamente em ganhar em cada minuto alguma coisa, em aprender e ganhar alguma coisa, e depois tudo isso só se consegue com uma paixão enorme. Pelo futebol e pela vida, no fundo. É um apaixonado."