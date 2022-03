Sérgio Conceição, Vítor Baía, Rui Cerqueira e SAD do FC Porto com processos disciplinares

Na sequência da participação disciplinar efetuada pelo Sporting após o clássico da Liga Bwin, informa o Conselho de Disciplina.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou esta terça-feira que foram instaurados processos disciplinares a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, vice-presidente e administrador, Rui Cerqueira, assessor de imprensa, e à SAD do FC Porto, na sequência "de participação disciplinar efetuada pelo Sporting, tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Bwin".

A partida em causa é a da jornada 22, disputada a 11 de fevereiro, e que terminou com um empate 2-2 entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão.