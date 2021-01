Sérgio Conceição visa calendário apertado e atira: "Para descansar temos a Juventus"

Antes do jogo com o Rio Ave (segunda-feira às 19h00), o treinador do FC Porto pediu a revisão da calendarização do futebol português.

Sobre o Rio Ave: "Não sabemos muito bem por isso, por causa desta mudança de equipa técnica [entrou Miguel Cardoso, saiu Pedro Cunha]. Percebemos o que tem sido padrão nas equipas do Miguel Cardoso, conhecemos também individualmente os jogadores do Rio Ave e o que fizeram em termos coletivos até então. Não podemos controlar a estratégia montada pelo treinador adversário, mas podemos controlar o que queremos e podemos fazer no jogo. O mais importante é olhar para a nossa equipa e ver o que fazer para conquistar três pontos importantes."

Calendário apertado: "Não tem sido fácil. Neste momento não só para mim como para outros treinadores certamente não é nada fácil, pela densidade competitiva que temos, vamos jogar com menos de 72 horas de diferença para o último jogo, são 68 horas, salvo erro. Não são as condições ideais, sinceramente. O treinador é que tem de dar a cara no final, não é nada fácil. É a covid-19, os jogadores que estiveram em casa algum tempo, os jogadores que voltam... Já tive a oportunidade de elogiar o trabalho e a comunicação constante entre os atletas e o FC Porto, não é a mesma coisa. Depois, não esquecer que temos tido nestes últimos meses temos jogado uma série de jogos incrível e vamos continuar. Vamos ter o Rio Ave, depois o Belenenses, a dupla jornada com o Braga, o Boavista... Todos os jogos no terceiro dia, ou seja, com apenas dois dias de descanso. Depois para descansar temos a Juventus. Depois destes cinco jogos que temos de elevado nível, temos para pausar um bocadinho a Juventus. Não é nada fácil, vamos ter que ser muito inteligentes e criativos na abordagem aos jogos, porque vai requerer o máximo de todos nós. Tem que se rever a calendarização, tem que se rever muitas coisas no futebol português, principalmente em relação às equipas que estão na Europa. Não podemos ser carne para canhão."

FC Porto em série de jogos sem perder no campeonato: "É uma fase onde no campeonato conseguimos ganhar um jogo difícil fora, na Taça de Portugal conseguimos uma passagem as meias-finais. Estamos a fazer a nossa obrigação, que é ganhar jogos, estar em todas a frentes, ser competitivos, ser uma equipa que luta até à exaustão e ganharmos títulos. Isso é o que nos compete fazer. É um momento em que, ao longo da época a equipa tem crescido de forma interessante, tem evoluído. É natural que no início, com as mudanças, não fossemos tão consistentes como agora, mas é normal. Estamos bem, mas o estar bem no futebol é muito volátil."

Sobre o dérbi entre Sporting e Benfica: "Prefiro ganhar três pontos ao Rio Ave."