Sérgio Conceição: "VAR tem de ser chamado em todas as situações, não só em algumas"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do Porto, após a derrota por 2-1 na receção ao Gil Vicente, em jogo referente à 22.ª jornada da Liga Bwin e no qual os dragões tiveram duas expulsões e um penálti contra.

Análise à partida, visando o VAR: "Correu mal muita coisa. Entrámos muito bem no jogo. Nos primeiros 25 minutos tivemos o golo, o Pepê falhou um golo feito, o que acontece, tivemos uma bola na trave, podíamos ter feito mais golos. Entretanto perto da meia hora tivemos alguns erros defensivos que deram no golo do Gil Vicente e depois foi o que vocês assistiram, uma sucessão de episódios negativos para a equipa e onde ficou aquilo que foi um espírito fantástico dos jogadores, um público que apoiou do início ao fim. Eu sei que eles não querem saber destas palavras, que as minhas palavras sejam mais ou menos bonitas, querem ganhar como eu e o grupo de trabalho, hoje não foi possível, por diversas situações que aconteceram no jogo e está a vista de toda a gente. Acho muito bem que o árbitro seja chamado ao VAR, porque eles estão lá exatamente para isso, é uma ferramenta importante para o futebol, mas tem de ser em todas as situações, não só em algumas. Foi isto. Perdemos um jogo, não perdemos a guerra, faltam muitas batalhas até ao fim e continuamos vivos e fortes."