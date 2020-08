Sérgio Conceição vai renovar e começa esta segunda-feira a preparar FC Porto 2020/21

Prolongamento do contrato de Sérgio Conceição vai avançar e Pinto da Costa adianta a O JOGO que espera consumá-lo rapidamente

O desejo de Pinto da Costa em renovar com Sérgio Conceição vai avançar. Apesar de o treinador ainda ter mais um ano de contrato, o presidente do FC Porto não pretende que o processo se arraste muito no tempo e adianta a O JOGO que conta poder anunciar essa novidade a curto prazo.

Vínculo do treinador foi esticado há pouco mais de um ano e estende-se até 30 de junho de 2021

"[Renovação] Não é urgente, porque temos um ano para a fazer, mas espero fazê-la em breve", afirma o líder dos dragões, que, ontem, dedicou ao treinador uma parte do discurso efetuado na entrega dos troféus de vencedores do campeonato e da Taça de Portugal no museu do clube. "Tenho pelo Sérgio Conceição um amor fraterno, de irmão mais velho que o viu chegar aqui com 16 anos, que acompanhou a sua carreira, vida, escada acima sem ajuda e apenas pela sua vontade. Vê-lo entre as duas taças é como se estivesse a ver um filho, um neto, o meu irmão mais novo. Infelizmente já não tenho o meu irmão mais novo, mas tenho aqui um irmão para sempre", referiu.

Preparação da próxima época será ultimada esta segunda-feira no Olival. Depois, segue-se um curto período de férias

A vontade de Pinto da Costa em esticar a ligação de Sérgio Conceição já havia sido manifestada publicamente por diversas ocasiões. O presidente do FC Porto chegou mesmo a dizer que gostaria de continuar a contar com o treinador até morrer. Ao longo deste período, contudo, o processo foi sendo mantido em stand by, até porque a concentração de todos era apenas uma: conquistar a dobradinha.

Agora que esse objetivo está garantido, as conversas avançarão para outro patamar, até para tentar colocar um ponto final nas especulações sobre o futuro do técnico de 45 anos, que tem apontado sempre para a duração do vínculo com os azuis e brancos (30 de junho de 2021) para certificar que estará no banco na próxima época.

É com 2020/21 já no pensamento, de resto, que Conceição se deslocará esta manhã ao Olival, quando o plantel se encontrará a gozar o primeiro dia de férias. O treinador tem uma série de reuniões com elementos da estrutura do FC Porto para delinear os últimos preparativos da próxima temporada, na qual tentará alcançar aquilo que lhe escapou há um ano: o bicampeonato.

Esta poderá ser a terceira renovação de Sérgio Conceição com o FC Porto, depois de o ter feito pela primeira vez em maio de 2018 e a segunda em março de 2019

Há questões relacionadas com o ataque ao mercado e a constituição do plantel que necessitam de ser analisadas e só depois o técnico avançará para um período de descanso, necessariamente mais curto do que o habitual, até porque dentro de pouco mais de 20 dias arrancam novamente os treinos.

Os contactos com Pinto da Costa, contudo, prometem ser permanentes, até para Conceição ir percebendo com que jogadores poderá contar, sendo certo que o desejo passa por manter o máximo possível da espinha-dorsal da equipa que arrecadou a dobradinha.