Com contrato para mais uma temporada, Sérgio Conceição tem visto o seu nome associado a diversos clubes e no sentido da saída do FC Porto, onde em seis épocas conquistou 10 títulos para o clube.

"Penso que o Sérgio Conceição vai assumir o ano de contrato que tem com o FC Porto. Honestamente, penso que sim", considera Júlio Augusto, antigo avançado da década de 1970, ouvido pela Bola Branca, na Rádio Renascença.

"Todos os anos perde jogadores importantes e tem feito outras revelações", acrescente, assinalando a prioridade do FC Porto 2023/24, um substituto para Uribe.