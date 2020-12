Sérgio Conceição, uma exceção e um grande desejo para 2021: "Sem dúvida nenhuma..."

Sérgio Conceição e Pepe entregaram a Supertaça no museu do FC Porto numa cerimónia com a presença de Pinto da Costa, em dia do seu 83.º aniversário.

Exceção para entregar a Taça: "Abri uma exceção, porque não sou muito destas cerimónias e destes momentos mais festivos, mas abri uma exceção porque partiu de nós a ideia de vir aqui entregar a Taça num dia que é especial para o presidente e para toda a família portista, que é o aniversário do presidente. É algo simbólico, que diz bem aquilo que é a união e comunhão de ideias e princípios entre o presidente, a equipa profissional de futebol e os adeptos."

Sentimento ao entrar no Museu: "Estamos preparados para ir para estágio, mas não queria deixar de sentir... Entro aqui e sinto-me muito pequenino, mas gosto de me sentir pequenino no meio de tanta história e de tão grande personalidade que é o nosso presidente. É um orgulho cada vez que entro neste museu, principalmente acrescentando troféus, eu e os capitães. Sentimento de gratidão para com as pessoas que não estão aqui presentes e com os adeptos que infelizmente esta época não podem estar presentes de três em três dias a ver a equipa. [É importante] Estar aqui para dar um abraço a esta pessoa que é a mais importante do FC Porto. O que desejo é que este não seja o último dos troféus que trazemos aqui. Que continuemos a nossa luta, nosso caminho, o nosso trajeto, cm muita dificuldade mas sempre com este espírito de família e união que nos caracteriza."

Um dos maiores desejos para 2021 é poder voltar ao Museu? "Sem dúvida nenhuma. Temos já um titulo a conquistar em janeiro, mas mais importante do que isso é a resposta que a equipa tem de dar amanhã no principal objetivo, o campeonato. Amanha é um jogo importantíssimo, que tem tanto de importante como de difícil."