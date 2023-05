Sérgio Conceição ultrapassa Pedroto e é o treinador com mais jogos pelo FC Porto

Treinador cumpre o 323.º jogo no comando técnico dos dragões

Sérgio Conceição superou esta segunda-feira José Maria Pedroto como treinador com mais jogos no comando ao FC Porto, ao chegar ao 323.º em Arouca, no fecho da 31.ª ronda da I Liga, apesar de estar suspenso.

Os dragões estão a jogar desde as 21h15 no Estádio Municipal de Arouca, onde tentam reforçar o segundo posto e repor os quatro pontos de desvantagem para o líder Benfica, que no sábado se impôs por 1-0 na receção ao Sporting de Braga, terceiro classificado.

Sérgio Conceição está a assinalar esta marca longe do banco de suplentes, quatro dias após ter sido expulso na reta final da vitória na receção ao Famalicão (3-2, após prolongamento), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que garantiu a 33.ª presença do atual detentor do troféu no jogo decisivo.

Como se desconhece a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol face a esse cartão vermelho mostrado pelo árbitro Manuel Mota, o técnico do FC Porto ficou suspenso preventivamente da visita ao Arouca, quinto colocado da I Liga, numa noite em que também completa a fasquia dos 500 jogos como treinador principal.

A 23.ª expulsão do percurso de treinador principal - 13 das quais à frente dos campeões nacionais e quatro esta época - manchou na quinta-feira uma noite histórica para Sérgio Conceição, que uniu ao seu quarto apuramento nas últimas cinco épocas para a final da Taça de Portugal, que ganhou em 2019/20 e 2021/22, mais um recorde batido no clube.

O ex-avançado internacional português, de 48 anos, igualou então os 322 jogos de José Maria Pedroto, que comandou o FC Porto pela última vez em 04 de dezembro de 1983, numa vitória em Penafiel (1-0), com um golo do guineense Bobó, para a 10.ª jornada da I Liga.

O mestre despediu-se com 215 triunfos, 60 empates e 47 derrotas, distribuídos por três passagens (1966-1969, 1976-1980 e 1982-1983), e foi substituído pelo adjunto António Morais, devido à doença prolongada que viria a causar a sua morte, em janeiro de 1985.

Conceição também já tinha superado Pedroto, que assumiu ser a sua referência, como técnico com mais vitórias pelo FC Porto em 11 de janeiro, ao selar o 216.º êxito em 300 partidas no cargo na goleada caseira ao Arouca (4-0), dos oitavos da Taça de Portugal.

O conimbricense, que finalizou a sua formação no clube do coração e jogou pela equipa principal em duas fases (1996-1998 e 2004), somava até hoje 234 triunfos, 47 empates e 41 derrotas, com 700 golos marcados e 259 sofridos, para um aproveitamento de 72,4%.

A 28 de janeiro, Sérgio Conceição isolou-se no topo dos treinadores mais titulados pelo FC Porto, que orienta desde 2017/18, ao destacar-se do "rei" Artur Jorge com a sua nona conquista, após vencer a Taça da Liga face ao então bicampeão em título Sporting (2-0).

No Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, os golos do canadiano Stephen Eustáquio (10 minutos) e do espanhol Iván Marcano (86) sentenciaram a decisão da 16.ª edição da prova mais jovem do futebol profissional luso, que os "azuis e brancos" nunca tinham arrebatado, depois das finais perdidas em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20.

Esses últimos dois desaires já tinham sucedido sob alçada de Sérgio Conceição, que, à quinta participação na final-four da Taça da Liga, completou o seu palmarés individual e do FC Porto - vencedor de 30 edições da I Liga, 18 Taças de Portugal, 23 Supertaças Cândido de Oliveira e quatro do extinto Campeonato de Portugal - nas provas nacionais.

Antes de o emblema nortenho ser o sexto a erguer a Taça da Liga, o sucessor de Nuno Espírito Santo já tinha contribuído na conquista de três campeonatos (2017/18, 2019/20 e 2021/22), duas Taças de Portugal (2019/20 e 2021/22) e três Supertaças (2018, 2020 e 2022), detendo agora pela primeira vez os quatro cetros nacionais de forma simultânea.

Esse percurso começou oficialmente a 9 de agosto de 2017, ao estrear-se na edição 2017/18 da I Liga com uma goleada caseira ante o Estoril, por 4-0, com dois golos do maliano Moussa Marega, um do argelino Yacine Brahimi e outro do espanhol Iván Marcano, numa campanha em que os dragões negariam um inédito penta do Benfica.

As épocas seguintes permitiram ao FC Porto chegar às nove dobradinhas - duas abaixo das águias e três acima do Sporting -, com o sétimo triplete a surgir de maio a julho de 2022, após os consecutivos êxitos no campeonato, na Taça de Portugal e na Supertaça.

Em 2022/23, os nortenhos priorizam uma inaudita revalidação do cetro da I Liga na era Sérgio Conceição, que permitiria ao ex-jogador isolar-se como único treinador a vencer quatro campeonatos pelo FC Porto, à frente dos três de Artur Jorge e Jesualdo Ferreira.

A desvantagem de quatro pontos do vice-líder para o Benfica à entrada para as últimas quatro jornadas dificulta a tarefa do FC Porto, que fixou durante a temporada passada os recordes de pontos numa edição da prova (91) e de mais rondas seguidas invictas (58).

Sérgio Conceição também comanda outras marcas do clube na Liga dos Campeões, tais como as de mais pontos numa fase de grupos (16 em 18 possíveis, em 2018/19) - a par de António Oliveira (1996/97) -, vitórias (20) e jogos (42), tendo sido eliminado por duas vezes nos "quartos" ante os futuros campeões Liverpool (2018/19) e Chelsea (2020/21).

O antigo treinador de Olhanense, Académica, Braga, Vitória de Guimarães e dos franceses do Nantes está vinculado ao FC Porto até 2024 e é o primeiro no reinado presidencial de Jorge Nuno Pinto da Costa a cumprir mais de quatro épocas seguidas no banco do clube do seu coração, pelo qual já atuou em 412 jogos como atleta ou técnico.