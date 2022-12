Sérgio Conceição: "Todos têm de se sentir responsáveis por dar aquilo que o Pepe dá"

ENTREVISTA, PARTE II - O JOGO pediu a Sérgio Conceição para eleger o jogador que maior gozo lhe deu, ou dá, treinar. A resposta foi pronta. Tem quase 40 anos, mas o treinador diz que o central trabalha todos os dias no limite e encarna tudo o que um jogador deve ter como base para o sucesso. Um exemplo para os outros, mas sem "gritos".

Com quase 11 anos de carreira como treinador, são centenas os jogadores que trabalharam com Sérgio Conceição e O JOGO desafiou-o a eleger aquele que lhe deu maior prazer treinar. A resposta não exigiu muito tempo para pensar e a escolha não recaiu num prodígio da técnica, mas em Pepe.

Por uma questão de coerência, mas sobretudo de justiça para um atleta que, aos 39 anos - quase 40 - é um exemplo de profissionalismo, com uma capacidade de liderança natural e que todos os dias treina e joga no limite, como Sérgio Conceição quer ver em todos os elementos do plantel.