Sérgio Conceição: "Tive o prazer de apertar a mão ao melhor dirigente do mundo"

Declarações de Sérgio Conceição ao receber o Dragão de Ouro Treinador do Ano na Gala dos Dragões de Ouro

Curto e sem ser repetitivo: "Obrigado presidente, obrigado Direção do FC Porto. Vou tentar ser curto e não repetitivo. Curto, porque temos o jogo já depois de amanhã, com o Gil Vicente, e não ser repetitivo porque é o quarto Dragão de Ouro que recebo."

O primeiro: "O primeiro foi em 1998, no dia 27 de maio. Dezanove anos depois tive o prazer de apertar a mão ao melhor dirigente do mundo e selar o nosso acordo verbal de que seria o próximo treinador do FC Porto. Uma coincidência que queria partilhar."

A homenagem aos treinadores: "Queria fazer uma pequena homenagem a todos os treinadores do FC Porto nas diferentes modalidades, porque o andebol, o voleibol, o hóquei em patins, Ricardo Ares, conseguiu quatro títulos para o FC Porto na época transata e é de louvar. Uma salva de palmas para eles".