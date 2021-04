Sérgio Conceição: "Título? Temos de olhar para nós e acreditamos que é possível"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, depois da vitória por 1-0 no reduto do Nacional.

Tendo em conta o resultado dos rivais, era muito importante ganhar hoje? "É muito importante ganhar os jogos que faltam. Hoje tínhamos este pela frente, sabíamos que o Nacional ia com tudo para cima para tentar criar dificuldades. Nós temos de olhar para nós, ganhar os jogos, correr atrás do prejuízo. E acreditar, nós acreditamos que é possível."

Calendário: "Tem sido assim. Já falamos várias vezes da calendarização e do que é uma equipa a representar o futebol português na Europa. É necessário alguma proteção a estas equipas, é preciso repensar. Tem sido extremamente desgastante, porque chegámos à final four da Taça da Liga, meia-final da Taça de Portugal, quase à meia-final da Liga dos Campeões e estamos nesta frente, que é o campeonato. Temos de aceitar."

Análise ao jogo: "Foi um jogo difícil, como eu esperava. Vimos de uma semana com três jogos muito difíceis, com viagens pelo meio, e vir à Madeira com este clima, que é um bocadinho diferente do do Continente, é difícil. O Nacional não tinha nada a perder e sabíamos da grande vontade e determinação deles. Na primeira parte, apesar do golo e de termos mais uma ou outra ocasião, o Nacional também nos criou perigo, o Marchesín defendeu um penálti e, sinceramente, se o jogo estivesse empatado ao intervalo, não estranharia. Acabámos por sofrer mais do que o expectável e fica a sensação de que nunca tivemos o controlo do jogo, apesar de termos mais oportunidades. É um resultado justo, depois de duas semanas muito difíceis a nível físico e mental."