Conceição deixa mensagem nas redes sociais e fala em "título com sabor especial"

Treinador refere a "reconquista daquilo que é o verdadeiro lugar do FC Porto: o topo".

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, deixou na noite desta quarta-feira uma mensagem nas redes sociais, a propósito da conquista do título de campeão.

"São os títulos que validam as nossas opções, as nossas decisões ao longo dos dias e horas de trabalho. São os títulos a nossa maior motivação, a nossa razão de ser. São por eles, e pelos portistas que os festejam, que sacrificamos tanto ao longo de uma época. Este teve um sabor especial por ter sido o último, por ter sido uma reconquista daquilo que é o verdadeiro lugar do FC Porto: o topo", pode ler-se no Instagram do técnico.

"Um grande abraço a todos os que tornaram este feito possível, um enorme abraço a todos aqueles que nunca deixaram de acreditar", concluiu Conceição, que alcançou o terceiro título de campeão em cinco épocas como treinador dos dragões.