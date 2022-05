Sérgio Conceição teve boa notícia no segundo treino de preparação para o clássico

Bruno Costa fez treino integrado condicionado. Wilson Manafá continua em tratamento

O FC Porto continua a preparar o clássico do próximo sábado, no Estádio da Luz, diante do Benfica. Sérgio Conceição contou com um Bruno Costa cada vez mais perto da recuperação plena, esta manhã, no Olival.

O médio portista, que também já jogou a lateral, realizou treino integrado condicionado, cumprindo, assim, mais um passo no processo de recuperação da lesão. Wilson Manafá continua em tratamento.

Os líderes do campeonato voltam a preparar o encontro com o rival na manhã desta quinta -feira.