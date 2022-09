Sérgio Conceição testou defesa com três centrais

O FC Porto cumpre agora dois dias de folga, voltando ao trabalho na segunda-feira, às 10h30, no Olival.

Foi com uma vitória, por 4-2, que o FC Porto encerrou a primeira semana em que as seleções sobem ao palco. O Varzim, da Liga 3, foi o convidado do habitual jogo-treino realizado pelos portistas nestes períodos de paragem e, desta vez, Veron reclamou para si algum protagonista. O extremo, contratado ao Palmeiras por 10,2 M€, ainda procura o primeiro golo oficial pelos dragões - com o Sporting, na 3.ª jornada, viu um anulado -, mas aproveitou o ensaio com os poveiros para afinar a pontaria a pensar nas próximas batalhas, a começar pelo Braga, na sexta-feira.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, o brasileiro apontou o 3-0, na sequência de uma jogada que contou com a participação de Toni Martínez, que também picou o ponto. O espanhol assinou o 4-0, no decorrer da segunda parte, depois de os azuis e brancos terem saído para o intervalo a ganhar por 2-0, com Pepê e Evanilson a inscreverem o nome na coluna dos marcadores.