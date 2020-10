Sérgio Conceição: "Ter 11 Messis ou Ronaldos na mesma equipa não ganharia nada"

Treinador do FC Porto em entrevista à UEFA.

Significado de ser treinador do FC Porto: "Foi o concretizar de algo sonhado por mim anos antes. Depois, aquilo que define a minha continuidade tem de ser obviamente o meu trabalho, a capacidade de ralhar e os resultados. Vivemos dos resultados independentemente do amor que podemos ter por um clube. Estando ligado desde os 16 anos, como eu estou com este clube, se eu não tivesse esses resultados e não fosse um profissional que as pessoas do FC Porto, nomeadamente o presidente, achasse que merecia estar aqui este tempo todo, não estaria com certeza, porque ele pode gostar muito de mim mas gosta muito mais do clube. Sei dessa realidade, tenho de demonstrar todos os dias o porquê de estar num clube como o FC Porto e é com esta forma de estar, com esta dedicação, determinação, ambição de sempre conquistar coisas".

Equipas dependem do talento dos jogadores para vencerem? "Acho que quem tem os melhores jogadores está mais próximo de ganhar, mas isso não é sinónimo de vitórias e principalmente de vitórias finais, de conquista de objetivos. A qualidade, o talento ajuda. Não é só com o talento que se ganham jogos ou títulos, mas ajuda bastante. Agora, tem de haver outras coisas, obrigatoriamente. A base tem de ser trabalho, trabalho, trabalho. Trabalhando dentro daquilo que é esse talento. Jogar só com o talento não chega, acho que ter 11 Messis na mesma equipa penso que não ganharia nada, ou 11 Cristianos Ronaldos. Tem de haver um misto. Mas se me perguntar o que é talento, também tenho uma definição muito simples. Para mim não é a capacidade ou qualidade técnica de um jogador, é um conjunto de características que tem de ter. Nomeadamente essa de trabalhar bem, forte, comprometido, perceber que o futebol hoje em dia é mais do que as duas horas que se trabalha no campo. Perceber que se joga numa equipa, há muitas características que eu sou bastante exigente para que eu ache que aquele jogador é bastante talentoso. E depois vem essa qualidade técnica".