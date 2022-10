Sérgio Conceição: "Tento retirar um bocadinho de exigência tática ao Veron"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa após a goleada por 6-0 em Anadia, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Análise: "Foi um jogo sério da nossa parte, com uma boa réplica do Anadia, sabíamos que individualmente e coletivamente éramos uma equipa mais forte, mas é sempre preciso demonstrar essa força com a humildade necessária. Só com essa humildade de espírito é que conseguimos facilitar o nosso trabalho. Nesse sentido, marcamos cedo, fomos sempre à procura de fazer mais golos, estivemos bem, fomos sérios. Houve um ou outro momento em que não estivemos tão bem. Faz parte do nosso trabalho depois analisar esses momentos menos positivos, que têm a ver com o nosso primeiro momento de pressão, com algum espaço que demos entre linhas, que não é muito normal. Agora vamos dissecar o jogo ao máximo, perceber que os jogadores que tinham menos competição, menos ritmo competitivo, deram uma boa resposta porque treinam diariamente com muita seriedade, e muito foco, muito determinados, e isso faz com que tenha confiança neles. Depois o jogo pode correr bem ou menos bem, mais importante é esse trabalho diário. A partir daí, sinto-me confortável para meter a equipa que eu acho que pode ser a melhor equipa para iniciar o jogo e obviamente que damos muita importância aos reforços que vão lá para dentro e ultimamente as coisas têm corrido bem."

Melhor fase para defrontar o Benfica? "Neste momento vou cumprimentar a minha família que está ali fora, e são muitos. Depois trabalhar em cima deste jogo, nas correções que temos de fazer e depois, a partir de terça-feira, sim, começar a pensar no próximo jogo, que será em casa, na sexta-feira, com o Benfica."

Veron no caminho de Pepê? "Eu espero que sim, nós trabalhamos para isso. Os jogadores têm de ajudar também, nesse sentido. É um contexto completamente diferente, vêm de mim campeonatos diferentes, em ambientes que não têm a ver com a nossa forma de estar. Aqui somos mais exigentes e mais rigorosos naquilo que é a própria vida fora do clube, eles perceberem com que adversários jogam, há situações que eles não têm conhecimento, é preciso o seu tempo de adaptação e depois essa adaptação tem a ver também com a evolução dentro do campo, que é o mais importante para mim, mas está sempre associado a tudo o que acabei de falar. Se vocês repararam nisso, eu tento retirar um bocadinho de exigência tática ao Veron, porque ainda lhe faltam algumas situações para poder jogar noutras zonas que não só na frente, um bocadinho mais solto e livre dessas amarras táticas que depois são necessárias na forma como jogamos, em 4x4x2, em losango ou não. Isso requer o seu tempo, é normal. O Pepê chegou como ala aqui também, tinha dificuldades em interpretar que eu queria dentro do nosso modelo de jogo e hoje faz de médio ofensivo, ala, lateral. É inteligente, é muito perspicaz, conhece o jogo e o que nós queremos. Fica mais fácil. Espero que o Veron vá nesse sentido, por esse caminho que é o que acho ser o caminho certo, sendo jogadores com caráter diferente. Qualidade não lhe falta, é um jogador extremamente veloz, tem qualidade técnica, finaliza bem, tem tudo para singrar no nosso futebol."