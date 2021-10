Sérgio Conceição: "Tenho um plantel que me dá totais garantias de poder utilizar"

Declarações de Sérgio Conceição após o triunfo em Tondela, por 3-1, em jogo da nona jornada da Liga Bwin.

Golo sofrido aos quatro minutos: "Sofremos um golo e isso não nos abalou, porque eu acho que com tranquilidade assumimos o jogo, fomos à procura de empatar o jogo primeiro e depois tentar ganhá-lo e foi isso que fizemos com competência."

Alteração de estratégia do Tondela: "Os jogadores estão de parabéns pela tranquilidade que demonstraram, pela qualidade também na posse e na circulação de bola quando o Tondela baixou as suas linhas. Vi o Tondela nos últimos jogos a pressionar de uma forma mais alta, hoje abdicou disso, sempre a jogar a partir de trás do guarda-redes, hoje, em muitos momentos, abdicou disso também. É normal, tentou-se ajustar à equipa que, teoricamente, é mais forte e cabia-nos a nós, dentro do jogo, resolver os problemas que nos iam aparecendo e acho que fizemos bem."

Plantel dá garantias: "Tenho um plantel que me dá totais garantias de poder utilizar. As coisas são pensadas, trabalhamos naquilo que é a estratégia para o jogo e depois, independentemente dos jogadores que entrarem, resta fazer o melhor e foi aquilo que aconteceu hoje."