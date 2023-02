Sérgio Conceição: "Tenho um grupo de homens muito bom, acima da média"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a derrota por 1-0 com o Inter, em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na hora de finalizar, pesa estar a jogar contra o Inter nos oitavos de final da Champions? "No momento em que se está envolvido no jogo não se pensa com quem se está a jogar, pensa-se em fazer as coisas bem, no que está definido para o jogo em termos estratégicos e depois os jogadores estão completamente envolvidos no jogo, não acredito que seja por aí. Temos de trabalhar mais no momento de meter a bola dentro da baliza. Tem acontecido nas provas nacionais também, marcámos dois ou três golos mas podemos marcar ainda mais. Temos de continuar a trabalhar, porque não podemos ir buscar este tipo de jogadores, esta qualidade de jogadores, temos de trabalhar com os nossos, com o que temos e eu estou muito satisfeito com os nossos jogadores."

Grupo de homens muito bons: "Poderá haver uma ou outra variante, mas depois de jogar este jogo e daqui a três semanas jogarmos no Dragão, o momento das equipas será outro. Otávio, Galeno, Matheus [Uribe] e o próprio Evanilson, estão há algum tempo fora. O ritmo competitivo é extremamente importante, então a este nível, com esta intensidade, não é fácil. Deram uma resposta fantástica. Tenho um grupo de homens muito bom. Além de serem grandes jogadores e grandes profissionais, é um grupo de homens muito acima da média. Digo isto de forma sentida, senão não o diria."

Um coletivo forte pode superar o talento? "Formando um grupo forte, com organização e com a estratégia que nós definimos, muitas vezes supera o talento, sim."