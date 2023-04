Conceição: "Vamos à procura de mais dois títulos. Um depende de nós..."

Declarações de Sérgio Conceição após o Famalicão-FC Porto (1-2), na primeira mão da semifinal da Taça de Portugal

Pressão: "Somos um clube grande, que está habituado a momentos de pressão, faz parte, por isso existem jogadores que emocionalmente jogam no FC Porto. Se desde o início começamos a perder terreno não é bom. A pressão é sempre a mesma, damos o nosso melhor. Queríamos começar sempre na perfeição, mas jogamos com adversários com valia como hoje. Temos dois títulos e estamos à procura de conseguir mais dois, sabendo que um depende de nós e o outro já não depende de nós."