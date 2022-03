Sérgio Conceição: "Temos de ir à procura do momento próximo da perfeição"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo em Paços de Ferreira (18h00 de domingo), referente à 25.ª jornada da Liga Bwin.

Desgaste: "Não pode servir de desculpa, mas frisei antes do Sporting que é importante ter mais um dia de recuperação. Tem a ver com as viagens, o chegar às 4h da manhã, os jogadores deitarem-se às 5h [depois do Sporting]... amanhã já temos jogo e temos que jogar bem e ganhar. Depois do Paços de Ferreira temos a segunda-feira, terça em estágio e quarta temos jogo com o Lyon. É desgastante. Os adversários dizem que o plantel é grande, mas é grande q.b. E dizem que estamos habituados, mas isso não tem a ver com nada, os jogadores são humanos. Há momentos de mais desgaste. Gostava de ter uma semana limpa, claro, mas não é possível. Temos de aceitar e gerir de forma inteligente e criativa."

O Paços de Ferreira e o momento da equipa: "Expectativas são as melhores, mas vai ser uma batalha difícil num campo em que não é fácil jogar. O Paços de Ferreira é um clube consistente, com excelentes resultados na Primeira Liga. Cabe-nos ir a Paços e tornar o jogo acessível. A melhor fase temos de provar amanhã, o melhor momento está por vir. Há sempre coisas que podemos fazer melhor. Por isso, sabemos que a época é longa, faltam ainda muitos jogos e temos de ir à procura do momento próximo da perfeição. Ainda temos de melhorar em muitos momentos do jogo."

Evanilson: "[Golo em Alvalade] É um dos momentos [de maior refinação]. Mas também olho para outros. Principalmente quando está fora daquele retângulo, em que queremos que esteja presente e faça esse tipo de golos. Mas olho para outros momentos e para a ligação que provoca em constantes movimentos de apoio que faz, é um jogador que também explora muito bem as costas da linha defensiva adversária - também está cada vez melhor nesse sentido. Mas assim como o Toni Martínez, que também deu uma excelente resposta nesse sentido. Ainda agora, no último jogo, vi-o ganhar a um dos jogadores mais fortes no jogo aéreo, como o Coates, dois lances. Ele tem uma capacidade de disputar duelos aéreos, atingir uma velocidade enorme e provocar um desgaste grande sobre a linha defensiva adversária. Cada um com as suas características. Cabe-me a mim escolher quem encaixa melhor perante determinada estratégias para o jogo. Mas estou muito contente com os três: o Taremi, o Evanilson e o Toni Martínez. Têm feito um excelente trabalho. Às vezes trabalhando situações diferentes, que não estão habituados, para que sejam melhores jogadores, mais completos e que assim a equipa fique mais forte também."

Futebol mais vistoso em cinco épocas no clube: "Isso dava pano para mangas. Depende como olharmos para o futebol. Para mim, o futebol mais vistoso - e é fabuloso -, quando um guarda-redes consegue isolar o nosso avançado com um passe. Isto é para mim. Mas pergunta: também não gosta que na primeira fase de construção haja quatro passes e que depois, na segunda fase, existam mais três ou quatro passes e existam umas trocas posicionais e umas permutas que permitam ludibriar o adversário de forma apoiada e ligada? Também gosto. Depois depende das características que temos à disposição. E daí já termos jogado em 3x4x3, transformado em 5x4x1 em alguns jogos, em 4x4x2 muito tempo, em 4x2x3x1... Dentro do 4x4x2, os nossos alas não eram bem alas, os avançados não eram bem avançados... É, dentro do que temos à disposição, termos dois, três variantes no jogos - não digo sistema porque a base é a mesma - que nos possam permitir não dar referências ao adversário na sua organização defensiva. E nós, como equipa, estarmos sempre preparados para desmontar esse processo defensivo do adversário e estarmos muito fortes quando não temos a bola. Depois: o Vitinha não é um Danilo, por exemplo. O Uribe pode aproximar-se de um Herrera, mas o Bruno Costa não é um... Sei lá. Ou seja, os médios têm características diferentes, os nossos avançados também. Tenho o Evanilson e o Mehdi, que são jogadores refinados. Tinha o Marega e o Tiquinho, que eram diferentes. Ou seja, tinha de provocar algo no jogo que tirasse o melhor do Tiquinho, o melhor do Marega. Neste momento, tiro o melhor do Evanilson, do Vitinha e isto é o trabalho dos treinadores. Sempre com o pensamento em quê? E vou ser repetitivo: ganhar. Que é o mais importante."