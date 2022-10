Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão (terça-feira, 20h00), referente à terceira jornada da Liga dos Campeões.

Antevisão ao Bayer Leverkusen e a lembrança do jogo com o Club Brugge: "Vamos entrar de forma a fazer o nosso trabalho, de acordo com as nossas características. Não fomos iguais a nós próprios contra o Club Brugge. Amanhã, contra um adversário que fez uma excelente partida com o Atlético de Madrid. A classificação não traduz [o valor real], é uma equipa fortíssima. A Liga alemã é a melhor do Mundo. Vai ser um jogo difícil. Os jogadores têm de entender o adversário, os últimos resultados não nos podem precipitar. Temos qualidade individual e coletiva para ganhar."

É uma "final" para o FC Porto? "O nosso estado de espírito é que cada treino é um desafio. Os jogadores desafiam-nos a sermos melhores todos os dias. A pressão de treinar um clube com esta grandeza é diária. Temos de ganhar, mas estamos habituados a este tipo de situações. É bom ter finais de três em três dias."

Aproveitas as oportunidades: "Tivemos um jogo em Madrid em que tivemos várias ocasiões. Com o Brugge foi um jogo atípico. Tivemos situações, também. Não fomos eficazes. Temos de fazer golo nas meias oportunidades, diante de grandes equipas. Estamos conscientes disso e sabemos o que temos de melhorar. Sabemos como perdemos em Madrid pelos pormenores. Depois, há outras coisas que nos ultrapassam, que são por maiores."