Sérgio Conceição tem contas a ajustar com treinadores alemães

Sérgio Conceição segue para mais um duelo com treinadores alemães

Técnico do FC Porto reencontro Roger Schmidt esta sexta-feira, para o clássico da ronda 27 do campeonato.

O duelo desta sexta-feira com Roger Schmidt será o 12º de Conceição contra treinadores alemães, nacionalidade que não traz boas memórias ao técnico do FC Porto.

O homem do leme azul e branco apenas foi feliz duas vezes: em 2018/19, ao bater o Schalke de Domenico Tedesco e, em 2020/21, frente ao Chelsea de Thomas Tuchel. De resto, somou dois empates - um contra Tedesco e outro contra Jurgen Klopp - e uma pesada conta de sete derrotas: uma frente a Tuchel, cinco contra o homólogo do Liverpool e a mais recente contra Schmidt, no clássico da primeira volta.