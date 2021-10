Sérgio Conceição: "Taremi? Da mesma forma que não lhe disse nada no último jogo..."

Declarações de Sérgio Conceição após o triunfo em Tondela, por 3-1, em jogo da nona jornada da Liga Bwin.

Elogios aos jogadores: "Os jogadores estão de parabéns pela tranquilidade que demonstraram, pela qualidade na posse e na circulação de bola."

Disse alguma coisa a Taremi depois do Milan e depois do hat-trick deste sábado? "Ainda não estive com ele, mas eu não tenho de dizer nada. Ele tem de fazer o trabalho e as tarefas que lhe são atribuídas. No último jogo, contra o Milan, em quatro remates não fez nenhum golo e hoje em quatro remates fez três golos. Da mesma forma que não lhe disse nada no último jogo e dei-lhe os parabéns pelo trabalho que teve no jogo, hoje também não devo dizer nada, porque ele está lá para isso, fazer golos. O Diogo está para defender. Cada um tem o seu trabalho e as suas tarefas dentro do jogo."

Alterações no onze inicial: "Nada. Entrámos com 11. Tenho um plantel que me dá totais garantias de poder utilizar [todos]. Disse-o na antevisão do jogo. No lugar do Mbemba entrou o Marcano e no sector intermédio saiu o Sérgio [Oliveira] pelo Vitinha. Depois há pequenos pormenores... Que não são públicos, porque vocês sabem que o Mbemba teve um problema na seleção e veio algo debilitado e sem treinar praticamente, eu achava que era o jogo que tinha de jogar, contra o Milan. O Sérgio fez um excelente jogo com o Milan, entrou muito bem hoje outra vez. Tenho também o Marko Grujic no banco também, que me dá todas as garantias, o Bruno Costa também me dá. Tenho os médios do corredor central com muita qualidade e posso escolher perante o adversário."