Sérgio Conceição: "Taça da Liga durante Mundial? É preciso coragem..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Mafra (sexta-feira, 20h45), da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Período de folga: "Em relação à semana de férias, não foi semana de férias, houve três dias de descanso, a partir daí houve trabalho dos jogadores em comunicação com equipa técnica."

Mafra: "É importante iniciar bem a competição, olhando também para o resultado do Vizela-Chaves. É um título que podemos conquistar num futuro breve e vamos dar tudo para que isso aconteça e para que sejamos mais felizes."

Taça da Liga durante o Mundial: "Já falei. Dar os parabéns à Liga, porque consegue meter a disputa de um troféu neste período, é preciso coragem, toda a gente esta a olhar para as seleções, Mundial, é um alerta que faço. Quero os jogadores todos focados no jogo de amanhã. Peço também que os sócios, adeptos, simpatizantes, possam aparecer. A hora não é nada convidativa. O tempo vai melhorar. Há também uma ação a que o FC Porto se associa, que é a campanha "Fome Zero" e é importante alertar as pessoas que tragam um ou mais bens alimentares, que são necessários para agir de forma solidária com algumas instituições aqui do Porto. Queremos os jogadores sempre motivados, é importante que o público assim esteja também, para que se sinta que este jogo é importante na nossa caminhada, que queremos muito chegar à final e sermos mais competentes do que fomos num passado recente."

Mundial: "Aproveito para desejar boa sorte à nossa Seleção, boa sorte a todos os treinadores portugueses que estão no Mundial, porque não é só um. Mesmo que isso implique dois portugueses defrontarem-se no mesmo grupo, embora prefira claramente que Portugal saia por cima. Boa sorte também a todos os jogadores que estão no Mundial e que estão no campeonato, principalmente aos jogadores do FC Porto, como é óbvio."

Mudanças para vencer troféu: "Na final não podemos sofrer golos e fazer mais do que o adversário. Se o adversário fizer um golo, fazermos mais do que o adversário. É muito simples. Desde que cheguei aqui, excetuando o ano passado, em que perdemos logo o primeiro jogo nos Açores, tivemos prestações sempre muito positivas. Chegámos duas vezes à final, uma com o Braga e outra com o Sporting. Nesta, estivemos a ganhar o jogo quase até ao final e perdemos nos penáltis, depois de um penálti que surgiu nos 90 minutos vindo do nada. Não era expectável, até porque estávamos por cima no jogo e podíamos ter feito mais golos. Acabámos por ir a penáltis e perder, o Sporting foi mais competente nesse momento. Contra o Braga foi um golo, como digo, às três tabelas a acabar o jogo, em que ficou um sabor amargo. Temos de ser mais competentes do que fomos para vencermos esta competição. Agora, não podemos andar aqui a entrar nas superstições, ainda não ganhámos, o título está amaldiçoado... Não, o que está amaldiçoado deixa de estar quando há muito trabalho e foco no que se faz. Por isso, acredito no trabalho dos jogadores e estou confiante em começar a prova."

