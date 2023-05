Sérgio Conceição suspenso por um jogo e com multa pesada

FC Porto's head-coach Sergio Conceicao 84-R) argues with the referee Manuel Mota during their second leg Portuguese Cup soccer match against Famalicao, at Dragao stadium, in Porto, north of Portugal, 4 May 2023. JOSE COELHO/LUSA

Conselho de Disciplina divulgou o castigo relativo à expulsão com o Famalicão, que já foi cumprido em Arouca

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu aplicar um jogo de castigo e uma multa de 4268 euros a Sérgio Conceição pelo cartão vermelho, e consequente expulsão, na partida com o Famalicão da Taça de Portugal, que ditou a passagem dos dragões à final da prova.

Manuel Mota, o árbitro do encontro, justificou a advertência a Conceição com o facto de este ter "invadido na área técnica" do Famalicão aquando dos festejos do 2-2, assinado por Otávio.

O treinador portista considerou que o relatório do árbitro confirmando apenas que chamou "artista" ao árbitro da AF Braga já após ter visto o cartão vermelho. "Eu fui expulso por festejar o golo. Aquilo que vem no relatório não é verdade. Eu só invadi a área técnica depois de ser expulso, há imagens disso", garantiu Conceição antes do encontro com o Arouca.

Convém referir que, mesmo tratando-se de um jogo da Taça de Portugal, não existe moldura penal no castigo aos treinadores pelo que são sancionados pelos regulamentos da Liga. O facto de ser reincidente em expulsões, porém, só tem efeito no montante da multa aplicada e não no número de jogos de suspensão.

Ainda no que toca ao jogo com o Famalicão, o FC Porto foi multado em 204 euros por atraso no reinício do jogo e terá ainda de pagar 1020 euros pelo comportamento incorreto do publico.