Sérgio Conceição supera registo de Jorge Jesus e só tem Mourinho pela frente

Técnico portista é o segundo português com mais vitórias na Liga dos Campeões (18). Só Mourinho tem mais (81).

Dezasseis anos depois de ter vencido pela última vez um clube alemão fora de casa, o FC Porto alcançou a quarta vitória da história na Alemanha e, a de ontem, frente ao Bayer Leverkusen, ainda permitiu a Sérgio Conceição isolar-se no segundo lugar dos treinadores portugueses com mais triunfos na Liga dos Campeões.

O técnico dos azuis e brancos chegou ao 18.º, todos pelos azuis e brancos, e leva mais um do que Jorge Jesus, dois do que Jesualdo Ferreira e cinco do que Leonardo Jardim.

No topo, de forma destacada, prossegue José Mourinho, com 81 vitórias. As primeiras oito, recorde-se, foram alcançadas em representação dos dragões, na história temporada de 2003/04, que terminou com o agora técnico da Roma a conquistar o troféu pela primeira vez.